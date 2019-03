Kas teadsid, et sind ümbritsev asine maailm ei ole pelgalt see, mis pealt paistab, vaid midagi enamat? Kindlasti teadsid, et on olemas nähtamatu maailm, milles liiguvad jõud, mida ei ole näha, aga mida võib tunda. Kindlasti on igaüks kogenud, et mõnes kohas on raske olla, mõnes paigas aga tundub olemine kerge ja mõnus?