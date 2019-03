Tulevastele pruutidele: osta pruutkleit ja tee head

Tegelikult polnud see pulmapidu päris, sest Kadi ja Kristjan Nuuma on juba kolm aastat abielus. Tegu oli libapulmaga, kus noorpaarid, kes soovivad ise lähiajal abielluda, ideid said koguda. Pulma peaproovi «I do!» korraldasid restorani Ylicool ja pidude korraldusfirma Decoria Art eestvedajad. Pulma peaproovi korraldaja Kathy Tammeorg selgitas, et paljudel abiellujatel ei ole ettekujutust, milline nende pulmapidu võiks olla, ning noored pole ka kursis sellega, milline üldse üks pulm välja tänapäeval välja näeb, mida ja millises järjekorras tehakse, kuidas kaunistatakse jne.

Kadile lõi kleidi Lizkiz Couture disainer Mariliis Pinn, kes on oma kasvavasse tülli-impeeriumisse haaranud ka Mi Butterfy brändi, mille eesmärk on just luua unikaalseid ja naiselikke pulmakleite, tüllseelikuid ja pitspluuse. «Iga neiu on väärt oma unistuste kleiti,» usub Mariliis. «Pruudiga koos kleiti disainides on võimalik just see unistus täita.» Peaproovi pulmakleidis on tegelikult peidus kaks kleiti. Põhikleit ise on pitsist ülemise osa ja rohke tülliga voogav kleit. Kleidi teeb aga eriliseks ja uhkeks eemaldatav pitsist paanidega pealis-seelik, mille siidist vööd ehivad kristallid ja pärlid. «Kleit oli imeilus, kerge ja seljas väga mugav. Tantsimiseks sain pealmise puhvisosa ära võtta, et tantsuplatsil parem keerutada oleks! Super hea lahendus,» kiidab modellina mitmeid pulmakleite kandud pruut Kadi.