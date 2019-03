Veidrad kingitused, mida naised oma peigmeestelt on saanud

Jagame teiega seitset veidrat kingitust, mida naised on oma peigmeestelt või silmarõõmudelt on saanud. Jäta kommentaar, milline on kõige veidram kingitus, mida sina oma kallimalt oled saanud.

Jane: «Sain oma kunagiselt peigmehelt sünnipäevaks suure kinkekoti, mis oli täis kassiteemalisi asju – raamatud kasside kohta, mänguasjad kassidele, kruusid kassipiltidega, sokid kassipiltidega (loetelu võiks jätkuda). Me olime selleks ajaks suhtes olnud üheksa kuud, kuid tundus, et ainukene asi mida ta minu kohta teadis, oli asjaolu, et mul on kass. Neid kingitusi vaadates võis jääda mulje, et minu olemust defineerib ainult kass. Kindlasti ei ole tegemist maailma kõige halvema kingitusega, kuid veidi veider oli see küll.»

Iman: «Kui ma käisin kolledžis, siis ühel noormehel olid minu vastu tunded. Halloweenil ta tõi mulle kingituseks pisikese kõrvitsa, millele oli ette joonistatud hirmuäratav nägu.»

Mary: «Minu peigmees kinkis mulle laamakujulise kaisulooma, millel oli peal sõna «crouton.» Seda lihtsalt seetõttu, et minu arvates on laamad nunnud ja olin talle öelnud, et Crouton oleks naljakas nimi, mida koerale panna. See on kõige suvalisem asi, mida ma oman.»

Kelly: «Minu poiss-sõber andis mulle ükskord elektrilise hambaharja. Meil ei olnud varasemalt iial olnud juttu hambaharjadest, suuhügieenist või hammastest üldiselt. Ma ei saanud seda isegi mingil kindlal põhjusel, vaid täiesti suvalisel hetkel. Kui ma küsisin, et mis põhjusel ta mulle selle annab, siis tuli välja, et ta arvas mind olevat kade tema oma peale. Veider, kuid ometigi väga kasulik kingitus.»

Khloe: «Mul oli paar Ryan Goslingi sokke, aga kuna ma ei suutnud neid enam üles leida, siis panin need oma jõulukingituste nimekirja. Minu peigmehel aga ei õnnestunud neid samu sokke internetist leida, mistõttu kinkis ta mulle hoopis Ryan Goslingi pildiga padjapüüri ja t-särgi. Lõpuks ma siiski leidsin sokid üles ja nüüd jääb mulje nagu ta oleks minu kinnisidee.»

Anne: «Ükskord ma ütlesin oma peigmehele, et ma armastan akordioni heli (hetkel, kui me Pariisi tänavatel kõndides seda kuulsime) ning selle peale kinkis ta mulle sünnipäevaks laste akordioni. Olgu öeldud, et ma ei ole oma elus mitte ühtegi muusikainstrumenti mänginud.»