5 kodust vahendit, kuidas juustele heledamat tooni anda

Koduste vahendite efekt pole pooltki nii silmatorkav kui kaubandusvõrgus müüdavate keemiliste oma, juuksuri juures värvimisest rääkimata, ometi ei sünni proovimisest ka kurja — teinekord piisab vaid veidi värskematest varjunditest, et nägu erksam paistaks.

1. Kummel

Klassik heledate looduslike toonijate seas. Kummeli taimeekstrakt on eriliselt õrn juustele ja annab võrratuid värvipeegeldusi.

Helendava segu tegemiseks kalla liiter kuuma vett kuuele kummeliteekotile. Oota, kuni tee on tõmmanud ja maha jahtunud ning loputa sellega juukseid. Lase teel ka veidi aega juustes toimida — talvel kasvõi terve öö, aga suvel umbes pool tundi päikese käes. Seejärel pese šampooniga juuksed puhtaks.

2. Sidrun

Sidrun on märksa agressiivsem kui leebe kummel, aga pleegitamise osas ka viimasest tõhusam. Pressi kahe sidruni mahl ja vala mahl läbi sõela, et viljaliha ega seemned segu sisse ei satuks. Pane võrdsetes osades vett ja sidrunimahla pihustiga pudelisse. Loksuta segu korralikult ja piserda juustele. Võid piserdada ka vaid üksikutele kindlatele juuksesalkudele. Kui täpsus on sinu märksõna, siis hõõru juukseid mahlaga immutatud vatipadja abil. Seejärel lase 30 minutit päikese käes toimida ning lõpuks pese välja.

3. Kaneel

Vürtsikas kaneel värskendab ka juuksevärvi. Miksi kaneelipulber juuksepalsamiga ja masseeri segu põhjalikult juustesse. Jäta see juustele kas paariks tunniks või terveks ööks.

4. Mesi

Paari lusikatäie vedela meega saab juukseid samuti heledamaks muuta, kuigi see on üks aeganõudvamaid meetodeid. Masseeri mesi juustesse ja lase terve öö toimida. Padja säästmiseks kasuta vannimütsi. Lõpuks pese juuksed meest puhtaks — see ülesanne pole just kergete killast. Heledamat efekti märkab alles pärast umbes kümmet protseduuri.

5. Küpsetuspulber

See viimane on kahe teraga mõõk — asjatundjad pole nimelt sugugi ühel meelel, kas küpsetuspulber juukseid tugevdamise asemel hoopis ei riku. Küll aga kinnitatakse, et juuksed saavad heledama tooni.

Selle segu tegemiseks sega kaks teelusikatäit küpsetuspulbrit 150 ml veega. Seejärel lase lühidalt mõjuda ja pese siis põhjalikult välja. Tee lõpetuseks juuksemask.