57 keelatud beebinime üle kogu maailma

MSN on välja toonud värvikaimad neist.

Mehhikos, täpsemalt Sonora osariigis, on keelatud järgmised nimed: Lady Di, Virgin, Circumcision, Cesarean, Facebook, Yahoo, Twitter, Private, Rolling Stone, Hermione, Harry Potter, James Bond, Rambo, Pochahontas, Batman, Terminator, Robocop, Rocky.

Malaisias ei tohi lastele panna nimesid puuviljade, loomade või aedviljade järgi, seega on keelatud nt Apple, Coco, Bear.

Saudi Araabia keelustas umbes 50 nime, mis käivad nende religiooniga vastu, nende hulgas näiteks nimed nagu Malak (ingel), Nabi (prohvet), Jibreel (Gabriel), samuti Maya, Linda, Lauren on seal riigis keelatud.

Portugalis ei tohi sünnitunnistusele kanda nimesid nagu Tom, Rob või Sammy. Lapse nimeks võib olla Tomás, kuid mitte Tom või Thomas. Samuti on keelatud nimi Mona Lisa, kuid ka väga levinud ja Briti kuningaperelegi sobinud nimed on selles riigis keelatud: George, Charlotte, William, Emily, Michael.

Hiinas püüdis üks paar oma lapsele nimeks panna @, mis pärast katset lapsenimena keelustati. Õigupoolest on keelustatud Hiinas panna lapse nimeks sümbolit.

Saksamaal ei tohi eesnimena kasutada perekonna- või esemete nimesid, ka peavad nimed olema õigest soost, st lubatud ei ole unisex-nimed nagu Anderson, Taylor, Toby, Quinn, Matti. Ka püüdis seal üks paar oma lapsele nimeks panna Osama Bin Laden, ka see keelati ära – samuti, nagu on keelatud Saksamaal nimi Hitler.

Islandis on keelustatud C-ga algavad nimed, kuna Islandi tähestikus puudub see täht. Nii et unusta nimed nagu Cathy või Carolina.