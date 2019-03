Mehed jagavad kõige valulikemaid asju, mis nendega seksi ajal on juhtunud

Teie ees on kuue mehe kõige valusama vahekorra tagamaad.

John: «Kord seksisin ühe naisega, kellel olid väga pikad ja teravad sõrmeküüned. Kuna too hõõrus ja küünistas minu selga nii tugevalt, siis lõppes see sellega, et minu selg lausa veritses. Iga kord kui ta küünistas oli väga valus ja üritasin teda sellest piirkonnast kuidagi eemale hoida, kuid ta ei saanud vihjest aru. Talle jõudis alles siis asi kohale kui veri oli väljas, õnneks ta tänu sellele ka lõpetas.»

Mike: «Mina ja minu tüdruksõber otsustasime duši all seksida, kuid asi läks nii käest ära, et ma libisesin ja kukkusin tagumiku peale. See oli äärmiselt valulik, kuid kõige hullemaks tegi valu see, et minu tüdruksõber kukkus veel omakorda minu peale. Õnneks ei murdnud ma küll midagi ära, kuid tagumik andis tunda veel nädal aega.»

Adam: «Too naine tahtis proovida seda kuuma ja külmaga manipulatsiooni värki, võttes kasutusele jääkuubikud. Kahjuks kasutas ta jääd liiga palju, mis lõppes sellega, et minu peenis muutus üleni külmaks ja tuimaks. See oli äärmiselt valus tükk aega ning edaspidi ma kindlasti keeldun sellistest asjadest.»

Dan: «Üks tüdruk, kes mulle oraalseksi pakkus, hammustas minu peenist väga tugevasti. Tegemist ei olnud mingi õrna naksamisega, vaid ta reaalselt hammustas seda! Ma ei tea kas ta arvas, et see on seksikas, aga minu seksiisu kaotas see küll täielikult!»

Carl: «Üldiselt mulle meeldib kui nibude ümber käib mingi tegevus, aga too tüdruk krabas minu nibud pihku ja pigistas neid nii tugevasti, et ma hakkasin peaaegu nutma. Ta pigistas ja keeras neid oma teravate küüntega, mistõttu oli see kindlalt kõige õudsem seks minu elus.»