BRAND NO.8 värskes kollektsioonis kõlab Bali saare hingede hääl

Kollektsioonis on kasutatud kangaste helendumist ja värvide mängu ning sinna on poetatud ka sellist kangast, mis koosneb kolmest trendist: läbipaistvus (kihilisuse mäng), helendust (värvide mäng) ning 3D-efekt. Kollektsiooni põhivärvideks on lavendel, münt, kollane, valge ja taupe ehk pruunikarva hall.

FOTO: Tallinn Fashion Week

Kevadkollektsiooniks ammutas BRAND NO.8 disainer Svetlana Puzorjova inspiratsiooni Bali saarelt, täpsemalt Ubudist - saarele omane atmosfäär viib disaineri sõnul justkui teise dimensiooni. Just seepärast räägibki brändi tänavune kollektsioon hingest ja tunnetest, mis peegelduvad inimese seest. Kollektsiooni täiendavad ka Ruslan Baginskiy peaketid ning Ukraina moebrändi Jamemme ümmargused kotid, mis on müügil BRAND NO.8 butiigis.

BRAND NO.8 on naisteriiete bränd, mis kehastab ettekujutust klassikalistest esemetest koosnevast mugavast garderoobist, mida on täiendatud kaasaegsete trendide ja läbimõeldud värvigammaga. Iga elementi on täiusliku vormi saavutamiseni hoolikalt kavandatud, eesmärgiks rõhutada naise keha loomulikku ilu. Brändi disainid võimaldavad esemeid omavahel kombineerida ning seeläbi ilma suuremate kulutusteta harmoonilist garderoobi luua.

BRAND NO.8 näeb ilu lihtsuses ning seega pakub bränd rõivavalikul kahte konkreetset suunda:

1. WHITE – see on eksklusiivne sari naisele, kelle jaoks on oluline ajatu elegants, klassikalised mudelid ja rõivaste täiuslik istuvus. Tootevalikust leiab rõivaid nii tööle kui ka vabaaja veetmiseks, materjalide valikut troonivad aga kašmiir, vill ja siid.

2. RED – trendidele orienteeritud sari, mis lisaks taskukohasele hinnale peegeldab hetkemoe lemmikuid. Siin on riideid nii igapäevaseks kandmiseks kui pidulikeks hetkedeks, materjalidest on aga kasutusel puuvill, viskoos ja villa segu.

FOTO: Tallinn Fashion Week