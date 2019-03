Noor moelooja Cärol Ott lahkab värskes kollektsioonis Prangli saare kalurielu

Kollektsiooni «MÖLÜ» lugu pärineb Põhja-Eesti saarte, täpsemalt Prangli saare elust ja olust 1930ndatel aastatel. Kui muu ilm taastus alles kriisiolukorrast, nautis saarerahvas erakordset edu tursakala püügis. Selle tulemusel tekkis saarele väike tööstus, mille põhiliseks ekspordiartikliks nii mandrile kui välismaale oli tursamaksaõli ja kuivatatud soolatursk. Nii kujunes see aastakümme Prangli jaoks sajandi kõige edukamaks dekaadiks - kuue ruutkilomeetri suurusel Pranglil elas rekordarv inimesi (469, loendatud 1936. aastal) ning võib vaid ette kujutada, kui suur oli sagimine igal taluõuel. Viimasest tuleneb ka kollektsiooni nimi «MÖLÜ», mis tähendab Prangli murdes kisa ja lärmi.

Ka käsitöö oli saarel väga populaarne. Pranglil tehti ise kalevit ning teiste käsitööliikide kõrval oli suur menu just kangastelgedel kudumisel. Viimast kohtab nüüd ka Cärol Oti värskes kollektsioonis – disainer uurib Põhja-Eesti saarte käsitöövõtteid oma magistritöö tarbeks ning osa Tallinn Fashion Weekil näitamisele tulevatest kangastest on kootud just Prangli saarel kohapeal, kasutades saja-aastaseid kangastelgi.

Moenädala lavale jõudva kollektsiooni vormilahendused on inspireeritud kalameeste elust, kus suur kalurikuub elas üle nii tormituule kui pleegitava päikese, ent tunkedel kohtas ikka ja jälle mõnd paadimootori õliplekki. Kui kalamees parasjagu merel käima ei pidanud, tuli tal selga ajada viisakam püksipaar või isegi pintsak, et ajada äriasju kaldal. Samal ajal toimetasid tegusad naised ringi rõivastes, mida iseloomustasid kolmekümnendatele omaselt kõrge piht ja lai püksilõige, samuti soe ja külmade saaretuulte eest kaitsev kudum.

Kollektsiooni tekstuuri inspiratsiooniks on varakevadine rannikuala, kus räsitud liivaluited on segunenud valge lumega ja loonud abstraktse mustrikombinatsiooni. Talvel puitunud pilliroog kogub hoogu, et sirutada välja erkrohelised võrsed ning merevesi on jäine, ent selge. Oma roll on kollektsioonis ka tursakala seljamustril, mis on peidetud rõivaste mustrikombinatsiooni.

FOTO: Tallinn Fashion Week

Cärol Oti loomingule on omased julged vormid ja värvimäng. Disaineri kollektsioonide taga on alati tugev lugu, mis joonistub ühtseks, eri osi liitvaks gammaks. Cärol püüab kollektsioone luues leida ka kindlad ja omapärased tehnikad, mis aitavad klassikalise kanga unikaalseks muuta. Seeläbi valmivad ainulaadsed rõivad, mis aitavad kandjal oma eluraamatusse uusi lugusid luua. Disaineri looming keskendub peamiselt pärimuskultuuriliste omapärade ja käsitöövõtete toomisega tänapäeva – tema sõnul on minevikus palju lugusid, mis on vajunud unustusehõlma, ent milles leiduvaid tarkuseid saab kindlasti ka tänapäeva tuua. Nii ühilduvad Cäroli kollektsioonis minevikulood kaasaegsete lahendustega ning jõuavad moelavale ühtse tervikuna, mis on üle vindi keeratud.