Kuidas aru saada, et on õige aeg partneriga kokku kolida?

Kuidas teada, kas oled partneriga kooseluks valmis? Endalt mõningate küsimuste küsimine võib aidata selgust luua.

Esmalt võta veidi aega enesesse vaatamiseks, et otsustada, kas sa oled sellisel tasemel pühendumiseks üldse valmis. «Kui sa ikka tunned, et tahaksid ka teistega kohtamas käia, siis on see väga selge märk sellest, et õige aeg ei ole käes,» ütleb suhteekspert Jaime Bronstein.

Kui sa ei ole valmis, siis selles ei ole midagi halba. Pealegi, ega kokku kolimine pole mingi võidujooks – sul on terve ülejäänud elu aega kellegagi koos elada. Pole oluline, et te võib-olla olete juba pikka aega koos olnud, ega see ei tähenda automaatselt, et kooselu oleks järgmine õige samm.

Aga kui sa tunned ennast järgmise sammu tegemise suhtes enesekindlalt, siis veendu, et sinu teine pool tunneb sama. Juhul kui te mõlemad seda sammu soovite, siis arutage omavahel, millised on kummagi ootused antud olukorras. Uuri partnerilt, milline on tema ettekujutus teie ühisest tulevikust või mis on tema arvates selle sammu tegemise ajendiks. Pärast seda soovitab doktor Orbuch töötada läbi järgnevad teemad:

Raha

Ühel teist on võlg? Ühele meeldib säästa, teine sellest ei hooli? Kuidas kulutused jagatakse? Kas te tahate avada ühise konto või eelistate asju eraldi hoida? Need punktid on väga olulised, sest 59 protsenti lahutanud paaridest ütlevad, et finantsteemad olid üheks nende abielu lagunemise põhjuseks. Seega, mida varem rahaasjad selgeks rääkida, seda kasulikum teie suhtele.

Kodu eest hoolitsemine

Kas sa oled korraarmastaja? Või pigem selline, kes väga ei hooli sellest, milline kodu parasjagu välja näeb? Kelle peale langeks kohustus kodu eest hoolitseda?

Kas sulle meeldib, kui toit on pidevalt olemas (kord nädalas suurem poering) või eelistad sa poodi minna vastavalt vajadusele? Igasugused olmeküsimused tasuks eos selgeks arutada, et hiljem nende tõttu tülisid ei tekiks.

Sugulased ja sõbrad

Kas sulle meeldib kokkusaamisi ette planeerida või võivad inimesed ka lihtsalt sinu juurest läbi hüpata? Kas sul on tavaks pühade ajal oma perekonnale õhtusööke korraldada? Sulle meeldib pidusid korraldada?

Pea meeles, et koos elades on teie elud seotud paljudes aspektides. Kui te jõuate ühisele mõistmisele kõikides (või peaaegu kõikides punktides), siis võite julgelt üürilepingule allkirjad anda. Kui aga paljudes punktides teie arvamused ei kattu, siis tasuks veidi oodata ja üksteist veel tundma õppida.