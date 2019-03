Naised, ettevaatust! Ühismeedias hoiatatakse Tallinnas liikuva liputaja eest

Naine täpsustab, et kuna seal, kus oli mees, polnud rada, köitis see kahtlane tegevus tähelepanu, lisaks vaadanud mees talle otsa, liikus puu tagant puu taha ja lähenes naisele.

«Võttis väga kõhedaks,» vahendab naine ebameeldivat kogemust ning lisab, et tumedas rõivastuses ja suurema kehaehitusega mees jäi temast maha, kui ta suuna treppidele võttis.

«Siinkohal tahan vaid meelde tuletada: naised, pipragaas taskupõhjas ei võta palju ruumi!» lõpetab ta oma postituse, mille all nii mõnigi kommentaator kinnitab, et tegemist on piirkonnas teatud tegelasega, kes seal aastaid tegutsenud.