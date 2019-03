Saledate naiste 4 harjumust, kuidas ilma dieedita heas vormis olla

Väljaanne InStyle uuris lähemalt saledate inimeste hea vormi saladusi.

1. Nad ei keela endale midagi

Tead ju isegi, et mida rohkem endale keelad, seda suurem igatsus sul selle järele tekib. Kui keelad endale poolelioleva dieedi tõttu šokolaadi või jäätist — ja muidugi teleri ees, siis just nende kahe järele sul isu ka tekib. Seega söö seda, mida sa just parasjagu tahad, aga väikestes kogustes ja mitte kogu karpi korraga.

2. Neile meeldib juttu rääkida

Söögi ajal tasub juttu ajada. Naised, kes on ilma dieedita saledad, söövad harvem üksinda ja kohtuvad söögi ajal pigem oma sõbrannade või pereliikmetega, kellega ühtlasi uuemad uudised läbi arutada. Trikk on lihtne — pole lihtne üheaegselt rääkida ja süüa. Niimoodi süüakse aeglasemini, kuna kõht saab kiiremini täis — ja täiesti möödaminnes vähem. Samal ajal saad oma lemmikinimesega kõige rohkem koos aega veeta. Nii et topeltvõit!

3. Ei mingeid Light-tooteid

Saledad naised ei siruta kunagi oma kätt dieet-versioonide poole, milles on vähem rasva. Rasv ei ole probleem, vaid aseained ja suhkur. Hea ja koorene maitse tekitab ka rahulolutunde pikemaks ajaks.

4. Nad on enda suhtes leebed ja tunnevad endale kaasa, mitte süümepiinu

Okei, pressisid endale just praegu juustuburgeri ja friikartulid sisse. Selge, et tegu pole just kõige tasakaalustatuma toitumisega. Aga mis kasu sellest enam on, kui end süüdi tunned? Ole endaga leebem ja söö järgmine kord paremini. Mõnikord lihtsalt on menüüs burgerid, natšod või pitsad. Aga siiski ainult mõnikord!