Uuring: vabaabielus lapsevanemad tunnevad ühes olulises asjas suurt ebakindlust

Peaaegu neli perekonda kümnest perest, kus lapsevanemad pole abielus, kardavad lahkuminekut, viitab hiljutine uuring. 39 protsenti kooselavatest emadest-isadest ütlesid, et neil on «tõsiseid kahtlusi», et nende perekond jääb püsima, kuid vaid 27 protsenti abielurahvast oli hädas sama murega.

Rahvusvahelise uuringu kohaselt on murelikemad just briti lapsevanemad. Näiteks USAs ütles 36 protsenti kooselavatest paaridest, et neil on kahtlusi, Kanadas oli see number 34 ja Prantusmaal vaid 31.

Kui inimestelt küsiti, kas nende suhe on nende elus kõige tähtsamal kohal, ütles vaid 54 protsenti vabaabielus lapsevanematest, et suhe on prioriteet. Võrdluseks: abielus inimestest ütles sellele küsimusele jah 71 protsenti.