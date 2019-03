Nüüd on teada vanus, millal naised hakkavad muutuma oma ema sarnaseks

Mitmete naiste jaoks ei ole idee oma ema suguseks muutumisest just eriti ahvatlev ning nad sooviksid seda pigem vältida. Sellest hoolimata leiti 2000 mehe ja naise seas tehtud uuringus, et see on pigem paratamatus.

Uuringu andmetel hakkavad naised oma ema sugusteks muutuma ligikaudu 33-aastastena. Naised hakkavad üle võtma oma ema harjumusi, eelistusi ja suhtumist – isegi kui nad arvasid, et nad seda kunagi ei tee.

Eriti mõjub ema eeskuju neile naistele, kes on kolmekümnendates ja saanud hiljuti oma esimese lapse. Üle poole naistest märkas isegi, et on kolmekümnendates oma emaga palju sarnasem kui varasemas elus. Naised tõdesid, et kipuvad nüüd isegi samu seriaale vaatama ja ütlusi kasutama.

Ka mehed ei ole erand, nimelt hakkavad nemad sarnases vanuses, ehk umbes 34-aastaselt oma isasse minema. Mehed hakkavad näiteks oma isaga sarnast muusikat kuulama ja võtavad üle nende poliitilised vaated.