Mõttele, et võiks neid kahte instrumenti koos mängida, tuli väikene tüdruk ise. Juba mõne kuuga oli tal kahe pilli koos mängimine selge, nüüd harjutab ta iga päev kaks kuni kolm tundi, et oma oskusi lihvida. Tüdruku unistuseks on saada professionaalseks muusikuks.