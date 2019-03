Vanglakolumnist Ronja: jutud linna peal lahti - mul mees vanglas, aga ise müün ennast!

Olen tihtilugu saanud suuremat sorti üllatuse osaliseks, kui minu sõbralikku loomust on segi aetud flirtimisega. Eriti juhtub seda viimasel ajal, kui kõik tuttavad ja sõbrad teavad, kus mu elukaaslane on. Kohutatuna tekkinud olukorrast pean tavaliselt hakkama selgitustööd tegema. Et noh, siis kõik asjaosalised tekkinud huvitavast olukorrast kahjustamata välja tuleksid.