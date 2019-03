Tunded on kadunud? Nõuanded, kuidas suhe väärikalt lõpetada

Mõne inimese arvates on draama vältimiseks mõistlik lihtsalt kaduda, teised usuvad, et selline teguviis on argpükslik. Ei ole hea suhtest lahkuda asju selgeks rääkimata. Avatud suhtlus aitab tekkinud olukorrast selget pilti saada ning võimaldab mõlemal osapoolel ilma lahtiste otsteta eluga edasi liikuda.

Kui meile keegi romantilises mõttes meeldib, siis pingutame palju, et tema armastust ära teenida. Seega, kas tunnete kadudes ei võiks me suhet vähemalt väärikalt lõpetada? Käitu oma peatse eksiga nii, nagu sa sooviksid, et ta vastupidises olukorras sinuga käituks – austusväärselt.

Mis iganes olukorraga on tegemist, sa pead oma partneri tunnetega arvestama. Kui sina oled n-ö mahajätja, siis võta aega ja tee seda õigesti. Kui oled mahajäetav, siis respekteeri teise inimese otsust ja leia endas jõud edasi liikuda.

Kui oled kord juba otsustanud partnerist lahku minna, ära kõhkle – lihtsalt tee see ära. Mõned inimesed viivitavad sellega mitu kuud või isegi aastat, sest nad ei oska suhet kuidagi lõpetada. Pole õige olla suhtes, millest puudub armastus ja mis ei vii kuhugi. Lahkuminek on emotsionaalselt kurnav, kuid kui tunded on lahtunud, siis tuleb olukorraga silmitsi seista. Jah, kergem on öelda kui teha, kuid mida varem, seda parem kõigile.

Ideaalis tuleks lahkuminek teemaks võtta näost näkku kohtudes, ainult nii võib kindel olla, et mõistate täielikult üksteise öeldut. Tehes seda elektrooniliselt, näiteks e-kirja või videokõne teel, võib partnerile suure tõenäosusega jääda mulje, et sa ei austa teda.

Ole oma tunnetes aus, kuid väldi süü lükkamist partneri õlule. Väljenda ennast selgelt, ära ütle midagi sellist, mis võib olla mitmeti mõistetav. Kui sa oled kindel, et soovid lahku minna, siis näiteks ära ütle, et vajad lihtsalt veidi oma aega. Jää endale kindlaks, kuid selle juures ürita partnerile oma sõnadega võimalikult vähe haiget teha.

Kui kõik on öeldud ja tehtud, siis peaksid oma eksiga distantsi hoidma. Kui otsid eksiga liiga kiiresti uuesti kontakti, siis võib see välja saata valed signaalid. Ära helista, ära suhtle temaga sotsiaalmeedias. Isegi kui sa soovid temaga pikemas plaanis sõbraka jääda, siis kindlasti tuleb teil mõnda aega üksteist pigem vältida.