Tahad moodne olla, aga raha napib? Siin on sulle lahendus

2019. aasta Prada kevadšõul kandsid modellid läbikumavaid musti põlvikuid mod-seelikute, A-lõikega kleitide ning trikoode juurde. Heakene küll, nende esemete hind, millel on Prada logo külje peal, on küll krõbedam, nii 160 euro kandis, kuid õnneks pole poed veel mustadest põlvikutest tühjad.

Hea ja praktiline uudis on see, et mustad põlvikud sobivad mis tahes jalatsitega: nii valgete platvormketside kui lihtsate libikutega. Eriliselt sobilikud on nad just selliste ilmade ajal, kui pole enam päris talv, aga õige kevad ka veel mitte.