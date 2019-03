Mis on üleminekusuhe (ing k rebound relationship)? See on suhe, kus palju kurbuse, kahetsuse ja meeleheitehõngu – üks inimene on just tulnud pikaajalisest suhtest, tema süda pole veel paranenud, kuid ta on haaranud kiirelt järgmise kaaslase, kes aitaks valu matta. See pole tore olukord, millest end leida ning kui sa oled see, keda leevendina kasutatakse, võid olla väga segaduses.