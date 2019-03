Mida teha, kui lähedased ei kiida sinu uut silmarõõmu heaks?

Enne kui sa hakkad isegi kaaluma, kas süüdistusel võib tõepõhi all olla, hinda oma suhet selle inimesega, kes sulle selliseid mõtteid pähe paneb. Õige oleks endalt esmalt küsida: kes on see inimene, kes mulle seda räägib? Kui tegemist on tõepoolest usaldusväärse isikuga, siis võta teda kuulda. Aga kui sa pole inimese usaldusväärsuses päris veendunud, siis ära tegutse uisapäisa.

Keegi ütles sinu suhte või abielu kohta midagi negatiivset? Enne muretsema hakkamist kuula enda sisetunnet. Kui sinu kõhutunne ütleb, et kõik on korras, siis tõenäoliselt ongi. Tihti on aga nii, et kui keegi teine vihjab millelegi kahtlasele, siis sinu enda kõhutunne on sellest ka juba märku andnud.