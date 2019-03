3 sammu, kuidas lahkuminekust üle saada

Ajakirjas The Journal of Positive Psychology avaldatud uuringust selgus, et kulub 11 nädalat, et end pärast suhte lõppemist hästi tunda. Üks teine uuring on aga leidnud, et abielulahutusest taastumine võib võtta suisa kuni 18 kuud.

Lahkuminek on tegelikult lein ning leinaprotsess on kõigi jaoks erinev. Siin mängivad rolli mitmed asjad: kui kaua te olite koos, kui palju on ühiseid mälestusi, kas teil on lapsed, kas oli reetmist, kui sügavad olid emotsioonid.

Kuid nagu iga teine haav, paraneb ka südamehaav ajaga. Ning kuigi ükski suhe pole teisega sarnane, on teatud asju, mida iga südamevalus inimene peaks tegema, et leinaprotsessiga hakkama saada.

Suhteekspert Ammanda Major toob väljaandes Independent välja sammud, mis meid paranemisteel aitavad.

Võta aega, et oma kaotust leinata

Elu ilma partnerita võib tunduda hirmutav, kuid on väga oluline, et sa uue reaalsusega kohaneksid. Võib tunduda ahvatlev selle perioodiga kiirustada – sa võid kurbust eemal hoida, mattes end töösse või sotsiaalsesse ellu, kuid leinaperioodi on sul tegelikult väga vaja. Mõtle, mis see suhe sulle andis, kuidas ise käitusid, mis õppetunnid kaasa võtad. Ära suru oma tundeid alla, luba neid endal tunda.

Saa taas iseendaga kontakt

Paljudes suhetes on keskpunktis «meie», mitte «mina». Lahkuminek annab sulle unikaalse võimaluse taas iseendaga kontakti saada. Tee oma elus inventuuri ja lisa sinna midagi uut.

Ära karda küsida abi