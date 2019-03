Iris Janvieri kevadkollektsioon pakatab tärkamise tulivärskest energiast

Moelava vallutavad täidlaselt kollased mimosaõied kõnetavad oma Lõuna-Prantsusmaa aktsendiga ja jutustavad päikeseliselt särades igatsevast armastusest, sensuaalsusest ning hingerahu leidmisest. Iris Janvieri maailmas sümboliseerib mimosa ka hellitavalt pehme mugavuse, moe, kavaliteedi, ajatu stiili ning värskete kevadtrendide ühinemist. See kollektsioon on kui ekspositsioon riideesemetest ja aksessuaaridest, mis lihtsalt peavad ühe intellektuaalse ning loova naise garderoobi kuuluma.

Iris Janvier on Eesti moemaja, kus igas disainitud esemes põimuvad modernsus, funktsionaalsus ning hoolega läbi mõeldud detailid. Brändi filosoofiaks on luua stiilseid naisteriideid mõistlike hindadega, mis oleksid ühtaegu klassikalised ja uuenduslikud. Vastandite omavahelise sümbioosi loomiseks sulatavad moemaja disainerid traditsioonilised rõivaelemendid meisterlikult kokku uute tehnoloogiate ja luksuslike kangastega. Väljaspool hooaega eksisteerivat disaini luuakse inspireerivas koostöös noorte moeloojatega, tuues sellega naistemoodi värskust, põnevust ja uusi seisukohti. Piiritult kaasaegne on ka Iris Janvieri naiselikkuse tõlgendamine, mis väljendub ühteaegu nii päikselises ja õrnas, kuid samas tugevalt geomeetrilises loomingus. Iris Janvieri kosmopoliitne moelooming on vallutamas ka maailma: tänaseks on moemaja kollektsioonid esindatud New Yorgi, Berliini ja Moskva parimates elustiili- ja disainipoodides.