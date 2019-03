Printsid William ja Harry lähevad lahku

Nüüd aga löövad vennad lahku kõik oma elude logistika. Eri majadesse kolivad nende töötajad. Näiteks kolivad Sussexi hertsog ja hertsoginna Buckinghami paleesse ning ka on võtnud Harry ja Meghan tööle uue pressisekretäri.

Selles otsuses nähakse selget märki, et Meghan ja Harry võtavad selge, teisest paarist eristuva suuna, et töötada endale lähedaste teemadega.

Kolimisteade tuli kuid pärast spekuleerimist teemal, mis küll vendadest saab. Fantastiliseks nelikuks nimetatud William, Kate, Harry ja Meghan on pidanud mitmeid kuid ümber lükkama kuulujutte, et vendadepaari tööstiilid ei ole enam omavahel sobivad.

Cambridge’i hertsog valmistub oma tulevaseks rolliks kuningana, mistõttu tema tööelu keerleb riigimehelike tegevuste ümber. Sussexi hertsog on aga seni pidanud hakkama saama meeskonnaga, mida ta jagas koos vanema vennaga. Selgelt senine töökorraldus ei sobinud enam kellelegi.

Eelmisel aastal teatasid Harry ja Meghan, et kolivad Kensingtoni palees Frogmore’i, et valmistuda lapse saabumiseks. Eile õhtul väljastas lõpuks palee ka selleteemalise ametliku teate, kirjutab The Telegraph.