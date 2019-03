6 üllatavat asja, mida sa magades teed (kuid millest sul aimugi pole)

On tõenäoline, et magades juhtub palju asju, millest sa midagi ei tea, kuna keha jaoks on tegemist toimeka ajaga.

Mental Floss toob välja üllatavad asjad, mida sa magades teed, kuid millest sul endal aimugi pole.

Võtad aega

Sa ise võid magada, kuid su hüpotalamus seda ei tee. See hoopis võtab hoolikalt aega – see käib sinu bioloogilise kella juurde. See mitte ainult ei saada sulle signaali, et sa oled väsinud – ja sa lähed magama – vaid ka saadab järk-järgult kehasse laiali ärkamishormooni, mistõttu sageli virgud enne äratuskella.

Räägid

Umbes 5 protsenti täiskasvanutest räägivad unes, laste puhul on see natuke tavalisem. See võib juhtuda igas unefaasis, tavaliselt rohkem meestel ja lastel. Põhjuseks võivad olla palavik, üleväsimus, stress, ärevus või depressioon. Kuid ära muretse: pole mingeid tõendeid, et inimesed unes oma suuri saladusi välja räägiksid.

Kiristad hambaid

Enamik inimesi kiristab magades hambaid, vähemalt vahetevahel. Seda harjumust nimetatakse bruksismiks ning põhjuseks võib olla stress, ärevus, valehambumus või ka uneapnoe.

Vallatled

Ühe Kanada uuringu kohaselt kannatab umbes 8 protsenti inimestest seksomnia all, mis on sisuliselt nagu unes kõndimine, kuid selle seksiversioon. Seksomnia tähendab, et sa seksid inimesega, ise sellest midagi teades, ka käib siia alla unes masturbeerimine. Riskifaktorid on stress, ravimid, alkohol ja üleväsimus; esineb sagedamini meestel kui naistel.

Sööd ja jood

Mõned inimesed tõusevad magades püsti ja kõnnivad külmkapini, kust siis head-paremat söövad. See võib osutuda väga ohtlikuks, kuna suhu võivad sattuda ka asjad, mis tegelikult pole söödavad.

Puhastad oma aju