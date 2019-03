Sa oled parfüümi valesti pihustanud! Ekspert toob välja 7 olulist asja, mida parfüümidest teada

Leighton Denny on ilu- ja küüneekspert, kes on väga hästi kursis kõikide ilumaailma saladustega. Parfüümide kohta on palju valearusaamu, näiteks miks püsivad mõned lõhnad kehal kauem ning miks sama lõhn teisel inimesel teistmoodi lõhnab.

Femail uuris Leightonilt, milliseid asju peaksime me teadma, kui tahame, et parfüüm kestaks kaua nii meie kehal kui pudelis.

Parfüüm lõhnab iga inimese kehal erinevalt

Põhjuseks on see, et meil kõigil on oma «lõhnajälg», mis parfüümi koostist mõjutab. Meie lõhnaidentiteedis mängivad rolli geneetika, kehakeemia, dieet, ravimid, mida võtame, stressitase ning kõige olulisemalt – kehatemperatuur.

Lõhna mõjutab ka nahatüüp

Nahal leiduv rasu võib teatud lõhnamolekule lahustada. Seega, mida rasvasem nahk, seda intensiivsem parfüüm on ja seda kauem ta püsib. Kui sul on aga kuiv nahk, siis ei püsi lõhn kaua peal. Selleks peaksid sa lõhna ja naha vahele looma mingi lisakihi, näiteks enne kreemitama. Nii võid parfüümi eluiga nahal pikendada suisa kaks korda.

Antibiootikumid ja dieet muudavad lõhna

Pole olemas asja, mida sa saaksid sisse süüa ja mis omakorda pikendaks kehal lõhna eluiga, kuid kui sa oled madala rasvasisaldusega dieedil, siis on ka su nahk vähem rasune ning võid avastada, et parfüüm ei püsi kaua peal. Antibiootikumid aga hävitavad ka neid baktereid, kes elavad su nahal, mistõttu muutub sulle omane lõhn.

Kasuta kihte

Kui parfüüm kipub kehalt kaduma 3-5 tunni asemel tunniga, võib põhjuseks olla su naha happesus. Proovi oma rannet lakkuda, soovitab Denny. Kui sellel on terav, pikantne maitse, on see kindel märk happelisusest. Mida happelisem nahk, seda kiiremini parfüüm kehalt kaob. Lahenduseks on taas üks lisakiht «pehmendust» naha ja parfüümi vahel. Kasuta selleks lõhnatut kehakreemi ning su parfüümi eluiga pikeneb.

Kliima lõhnamängud

Suvine kuumus suurendab parfüümi «võimu». Mida kuumem päev, seda hoogsamalt parfüümi erinevad noodid su kehalt lahkuvad. Lahenduseks on siin kergem lõhn, mida aeg-ajalt uuesti pihustada. Talv tõmbab aga parfüümilgi hoogu maha, külma temperatuuriga lõhnamolekulid «lenduvad» aeglasemalt ning erinevad noodid arenevad tasapisi.

Ära hõõru randmeid pärast parfüümi pihustamist kokku

Parfüümi pealekandmine on lihtne: lihtsalt pihusta. Ära hõõru randmeid kokku! Kanna lõhna kohtadele, kus on pulssi kõige paremini tunda: kõrvatagused, randmed, küünarvars, põlvetagused, pahkluud, kukal, kuid sobivad ka dekoltee, õlad, reite siseküljed.

Hoiusta parfüümi õigesti