Tulevikukokandus on toidujäägivaba

Inspiratsiooniks on sel õhtul küll Hispaania, kuid enamik toiduaineid tuleb taldrikule Eestist, ka Peeter Piheli Kotzebue pagari- ja lihaväärindamiskojast. Läbivaks jooneks kahe maa köögi segamisel on viimastel aastatel kokanduses aina jõulisemalt esile tõusev vastutustundliku ja säästliku söögitegemise suund, kus annavad tooni mõisted trash cooking ehk nn prügikokandus ning zero waste ehk nulljääk.