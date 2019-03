Need toiduained on toorena tervisele ohtlikud

1. Rohelised oad

Paljude oaliikide puhul pole nende toorena tarbimine mingi probleem, erandiks on aga rohelised oad, sealhulgas näiteks harilikud aedoad ehk türgi oad ning õisoad. Need sisaldavad mürgist valguühendit, niinimetatud fasiini, mis paneb punased verelibled kehas kokku kleepuma. Tagajärjeks on iiveldamine, oksendus ja kõhulahtisus. Suures koguses tooreste roheliste ubade söömine võib isegi fataalselt lõppeda.

Keeda ube kohinal ähemalt kümme minutit, kuna see hävitab mürgise valguühendi. Pärast keetmist viska alati ka vesi ära.

2. Kanaliha

Ükskõik, kas rinnafilee või kints: igasugune linnuliha tuleb enne söömist läbi kuumutada. Ühest küljest on ohuks salmonellamürgistus, kuid veelgi sagedasemad on kampülobakteritest saadud toiduainenakkused. See nakkus põhjustab palavikku, iiveldust ja kõhulahtisust. Korralik küpsetamine, s.t. kui lihasisemuses ulatub temperatuur vähemalt 2 minutiks 70 kraadini, peaks tapma kõik pisikud.

3. Leedrimarjad

Tumepunased marjad on tuntud oma kõrge toiteväärtuse poolest: neis on rikkalikult kaaliumi, magneesiumi, B- ja C-vitamiini ning flavonoide. Kahjuks sisaldavad need marjad aga ka mürkainet sambunigriini, mis võib vallandada nii oksendamise, kõhulahtisuse kui külmavärinad.

Eriti palju sambunigriini on veel valmimata marjades. Seega võib leedrimarju korjata alles siis, kui nad on täiesti küpsed. Toorelt ei tohiks neid aga ka siis süüa.

Marju tuleks lühidalt 80 kraadini kuumutada, et sambunigriin ja teised talumatud ained kahjutuks muuta.

4. Munad

Toorestes munades võib leiduda salmonellabaktereid, mis põhjustavad toiduainemürgistust. Pisikud tunnevad end eriti hästi soojade temperatuuride juures ja seepärast on just suviti salmonellamürgistused tavapärasemad. Ettevaatlik tuleks olla ka selliste roogadega, mis sisaldavad toorest muna, näiteks tiramisu.

5. Koogitainas

Toores tainas võib tekitada kõhulahtisust ja -krampe, isegi kui selles pole mune. Asi on hoopis jahus, milles võib teinekord haigestavaid pisikuid olla. Nimelt võivad juhuslikult viljale jäänud linnuväljaheited ka pisikuid edasi kanda. Vili jahvatatakse lõpuks jahuks ja pisikud rändavadki edasi tainapotti.

Paljud tootjad on aga ohule reageerinud ja kasutavad oma valmistainasegudes kuumtöödeldud jahu.

6. Rabarber

Eelkõige hoiatatakse tooreste lehtede ja rohekate varreosade söömise eest, kuna need sisaldavad oksaal- ehk oblikhapet, mis jätab hammastele tuima tunde ja võib tekitada ka soolevaevusi.