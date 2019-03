Sekspert selgitab: 7 põhjust, miks suhe vanema mehega püsima ei jää

Cox võtab asja kokku nõnda: on põhjus, miks inimesed on suhtes inimestega, kes on nendega enam-vähem samavanused. Kui teie vanusevahe on vähem kui viis aastat ja sa oled keskealine, siis ei pane sa seda vahet ilmselt tähelegi. Kümneaastane vanusevahe on midagi, millega võib hakkama saada, eeldusel, et te mõlemad olete valmis olema paindlikud. Suhte paneb aga nii emotsionaalselt kui seksuaalselt proovile vanusevahe, mis on suurem kui kümme aastat.