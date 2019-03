Iluekspert soovitab: Pariisist inspireeritud viis kevadist meigitrendi

Kui eelmisel kevadel olid huuled tagasihoidlike pastelltoonide päralt, siis selle aasta märksõnaks on intensiivne toon. Moes on prantslaslik punane huul, millele annab õrna varjundit fuksia või korall. Et punane huul silma paistaks ning ülejäänud jumestusega sobiks, hoia silmameigis õrnemat joont.