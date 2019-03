Põhjus, miks naised kipuvad petmist kergemini andestama kui mehed

Miks on see nii? Teadlased arvavad, et põhjuseks võib olla naiste uskumus, et neil on võime partnerit muuta. Samas usub ainult 20% meestest, et nad oleks suutelised petjat muutma. Mehed lähtuvad ütlusest «kes korra petab, petab veel,» kuid naised usuvad, et kõrvalehüpe võib olla ühekordne nähtus, millest saab üheskoos üle.