Veel üks põhjus tõusta varem üles: ööbikud naudivad rohkem seksi ja on rikkamad

Kui sa oled üks neist inimestest, kes ärkab varakult, on hommikul energiat täis, oled sa inimtüüp, keda nimetatakse ööbikuks. Ööbiku vastand on öökull, kes naudib elu rohkem hämaratel tundidel. Kuid teadus tõestab ikka ja jälle, et just ööbikud on elus edukamad.