Viis head meiginippi 50+ naistele

Kui su nahaga toimuvad muutused ja tekivad kerged joonekesed, ebaühtlane nahatoon ja suurenenud poorid, võib tunduda loogiline kasutada rohkem jumestuskreemi, et neid muutusi peita. Meigikunstnik soovitab kasutada keskmise katvusega jumestuskreemi ja sinna hulka segada paar tilka vedelat highlighterit ning kanda see nahale paksu pintsliga. Jumestuskreemi segamine aitab saavutada kumava ja kirkama nahatooni, pakkudes sealjuures endiselt katvust.

Vanemaks saades muutub silmaaluste peitekreemiga katmine suureks väljakutseks ja sellepärast tuleks toodet silmaaluses piirkonnas kasutada võimalikult vähe. Tuleb hoolitseda ka selle eest, et toode silmaümbruse õrnale nahale võimalikult hellalt kantud saaks.

Kindlasti ei tasu vanemas eas highlighteri kasutamist peljata, sest see aitab nahal paista niisutatud ja ergas. Küll aga peaks eelistama puudritaolise highlighteri asemel kreemjaid või vedelaid variante, sest neid on kergem harjutada ja nad ei too joonekesi nii teravalt esile.