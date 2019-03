Tähelepanu, valmis, moestart!

Eesti moekunsti lipulaev Embassy of Fashion lubab kevade säravate värvidega ellu äratada. «Siin pole lihtsalt ilus moodne kollane või roosa, vaid kõige uskumatumad kombinatsioonid,» kergitab Aldo Järvsoo saladuseloori. «Muidugi annab iga moelooja värvidele täiesti oma nägemuse ja võin öelda, et juhtus täiesti kogemata, et me kõik sel kevadel värvidest vaimustusime.» Järvsoo sõnul on tema looming inspireeritud ta uuest kirest, milleks on akvaarium. Eredates toonides pakub ta välja uskumatuid kombinatsioone! Loodusest neid leiab, kuid inimesed lihtsalt pole harjunud kogu seda ilu kandma.