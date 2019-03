Tallinna avalikud naised

Võrdõiguslikkusega võivad lood Eestis olla üsna head, kuid skulptuuri vallas ei näi see kehtivat. Suuremal osal linnaruumi paigutatud mälestusmärkidest troonivad tähtsad isandad (enamik riides) või nende pead. Naisfiguure on väga vähe, nad on nimetud kehad või mütoloogilised tegelased ja riietamisega pole autorid ülemäära vaeva näinud.

Hoolimata sellest, et Eestis on ajast aega vaheldunud neli aastaaega, on kõik need daamid kavandatud suvekujudena. Kas autor on üldse mõelnud, kuidas need mõjuvad lumes? Kas see näeb välja, nagu püüaksid prouad end riietada, või mõjub kui lohakas lumematus? Luues midagi vabas õhus eksponeerimiseks, tasuks juba idee järgus meie looduse paratamatusi arvestada.