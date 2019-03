Uue Eesti filmi arvustus: Mehed. Piinamine!

Vabanemise sümbolina telefoni aknast välja viskamine kärab ka. Kuid siis hakkab hoog raugema...

Seiklusena alanud film ei paku mitte mingit seiklust. See on staatiline vestluslugu, kus jutuajamisi tõstetakse järjepanu küll ühele, siis jälle teisele foonile. Jutud on kohati klišeelikud, kuid siiski päris muhedad, lingivad reaalse eluga hästi. Näitlejate näost on näha, et neil endil oli seda filmi siiralt naljakas teha. Aga tempo! Ma väga nautisin teatritükki «Mehed», kuid tuleb tunnistada, et samad meetodid, mis töötavad laval, ei pruugi välja vedada filmis. Rütm on lihtsalt liiga erinev.

Kohati on mul kahju, et näitlejate mõnusad osatäitmised veniva montaaži taha takerduvad. No kaua sa suudad vaadata punast Škodat, mis lihtsalt sõidab. Kärsitu inimese meelest on see piinamine! Venib ja venib kogu värk! Kaadrite pikad sisse- ja väljajuhatused, kus nelja sekundi asemel piisaks poolest! Automüüjal muidugi on alust rõõmustada, kuna masin saab filmis pea neljandaks peaosaliseks. Lühike sisukirjeldus olekski: midagi nagu hakkaks juhtuma, aga ei juhtu.

Kes just kolme karakteri mahlakaid vestlusi ootab ja häid kilde korjata loodab, saab seda küllaga! Eriti rikkalikku Rootsi lauda maanduvad seksistlike repliikide ja kepinaljade austajad, ning ei saa kurta – nii mõnedki neist on täitsa naksakad, puändiga ja puha.