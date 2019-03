9 looduslikku viisi, kuidas suitsetamist maha jätta

Väljaandes The Journal of the Medical Association of Thailand avaldati uurimus pealkirjaga «Värske laimi tõhusus suitsetamisest loobumiseks», kus Tai Srinakharinwirot'i Ülikooli teadlased testisid värske laimi efektiivsust võrreldes nikotiininätsuga.

100 igapäevast suitsetajat, kes olid vanemad kui 18 eluaastat, ja tahtsid suitsetamist maha jätta, osalesid kuus kuud väldanud kontrollkatses. Nad said uurimuse käigus kas värske laimi (47) või nikotiininätsu (53). Suitsetamise vähenemist mõõdeti väljahingatud süsinikmonooksiidi ehk vingugaasi (CO) koguse järgi. Suitsuneelude raskusastet mõõdeti ka visuaalse analoogi skaala abil.

Uuringutulemused näitasid, et märkimisväärset erinevust kahe grupi vahel 9.-12. nädalani polnud, ent värske laimi kasutajatel oli mõnevõrra suurem nikotiinihimu kui nikotiininätsu grupil. Ajakirjas sedastati, et «värsket laimi saab kasutada tõhusalt suitsetamisest loobumisel, kuigi ta ei ole himustamise vähendamisel sama tõhus kui nikotiininäts.»

Laim on aga kergesti kättesaadav ja mittetoksiline ning tal on veel mõned kasulikud lisatoimed. Näiteks aitab see puuvili kudede pH-taset aluselisemaks muuta — tavaliselt on tubakatarbijate keha pH-tase happelisem, kui vaja.

Lisaks on laimil nakkusevastane toime, mis on samuti just suitsetajatele kasulik, kuna neil kipub ka madalam immuunsus olema.

Veel 8 tõestatud looduslikku abivahendit, kuidas suitsetamine maha jätta:

1. Akupunktuur

Akupunktuuriseanss leevendas nii võõrutusnähte kui aitas üle saada valikulisest tähelepanust suitsetamisega seotud visuaalsetele ahvatlustele.

2. Treening

On leitud, et ka viis minutit keskmiselt tõhusat trenni vähendab suitsusoovi ning tubaka võõrutusnähte, seda küll lühiajaliselt.

3. Hüpnoos

Hüpnoos koos nikotiiniplaastritega on mõttekam kui tavapärane käitumuslik nõustamine suitsetamisest võõrutamiseks.

4. Must pipar

Musta pipra lõhna (ja eeterliku auru) sissehingamine vähendab suitsetamise võõrutusnähte.

5. Mindfulness ehk ärksus ehk teadvelolek

Enesele olukorra teadvustamine teadveloleku-põhise metoodika abil vähendas suitsetamise kihku kolledžitudengite seas.

6. Enesemassaaž

Massaaž leevendab ärevust ja stressi ning väheneb ka suitsuisu.

7. Rhodiola rosea ehk roosilõhnaline kuldjuur

Sellel taimel on oma tervendav toime nii füüsilisel kui vaimsel tasandil, kui tahad suitsetamist maha jätta.

8. Naistepuna