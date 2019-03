Surev ema jättis tütrele tema pulmapäevaks väga erilise kingituse

Emma Letts kihlus oma kallimaga 2016. aastal, kuu enne seda, kui tema emal diagnoositi kopsuvähk. Letts küll lootis, et ema saab siiski osaleda 2019. aastal toimuval pulmapeol, kuid paraku lahkus naine sellest ilmast juba 2017.

Kuigi Emma ema ei saanud osa võtta pulmade korraldamisest, jättis ta tütrele omalt poolt pulmakingituse. Nimelt, kui Emma kihlus, siis pani ta end koheselt pulmakingade valmistaja juures järjekorda ja tegi osalise ettemaksu. Aga mida naine ei teadnud, on see, et tema ema maksis kingad enne surma täies ulatuses kinni ning lasi nende taldadele sõnumi trükkida.