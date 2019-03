Kas sina teed toiduvalmistamisel neid kolme viga?

Sa võid ju arvata, et kui paned kõik asjad pannile korraga, saad toidu kiiremini valmis, aga tegelikult see pole nii. Tõde on see, et iga kord kui pannile midagi uut lisad, temperatuur langeb. Liiga palju asju pannil ei lase ka kuumusel oma tööd teha, mistõttu jääb kuumus toidu alla lõksu ja tulemuseks on ilma maitseta aurutatud toit.