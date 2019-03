Pilk peale: tudengite glamuurne fotosessioon toidupoes

Elsa Papa on 22-aastane Aberdeeni ülikooli tudeng, kes otsustas haarata sõbrad punti ja minna kohalikku supermarketisse fotosessioonile. Kusjuures pildistamiseks ei kasutanud noored fotokaamerat, vaid tavalist nutitelefoni. Poeks valiti Lidl, sest see on tänu oma madalatele hindadele tudengitelt palju positiivset vastukaja saanud. Kas sina saad aru, et tegemist on kõigest tudengite omaalgatusliku ettevõtmisega?