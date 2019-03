Sajad naised veel teadmata kadunud: seksorjusest pääsenud põletasid pärast vabastamist oma riided

«Ma soovin, et ma saaksin nad samamoodi põlema panna, nagu ma panin põlema oma riided,» ütles 20-aastane jeziidi ellujääja Israa, kes rebis seljast kohustusliku burka ning liitus mitme teise ellu jäänud naisega, kes burkad põlema panid. Naine tänas jumalat, et kohutavad katsumused on jäänud selja taha, vahendab Fox News.

Naised küll vabastati, kuid see on pigem magusvalus hetk, kuna ees ootab pikk ja valulik taastumine ja kogukonnaga liitumine, kuid jeziididest pole palju alles jäänud.

ISIS ründas Iraagis asuvat Sinjari piirkonda 2014. aasta suvel, kui oli oma kontrolli alla saanud suured maa-alad Süürias ja Iraagis. Just Sinjari on jeziidide põline elupaik ning seda etnilist vähemust on islamistid taga kiusanud, nimetades neid saatanakummardajateks.

Tuhanded tüdrukud ja naised võeti kinni ja müüdi seksorjadeks ISISe võitlejatele, kadudes nii ISISe territoriaalkontrolli pimedatesse tagatubadesse. Veelgi enam: tuhanded mehed tapeti ning visati ühishaudadesse, mis laiuvad Iraagi maadel. Poisid võeti kinni ja neid ajupesti seni, kuni nad ISISega liitusid - sageli neid uimastati, indoktrineeriti ning kasutati lahinguväljadel kahurilihana.

Jeziidide-vastane brutaalne lahingutegevus mõisteti lõpuks ka mujal maailmas hukka - 2016. aastal nimetas ÜRO selle genotsiidiks.

Möödunud aasta lõpus tegid liitlasväed edusamme ning ring ISISe ümber tõmbus koomale. Neile jäid vaid mõned linnad ja külad Eufrati jõe kaldal. Tõusis lootus, et 3000 teadmata kadunud jeziiti leitakse peagi üles ja vabastatakse.

Kogukonnaaktivistide sõnul on aga see lootus hääbumas, kuna vaid vähesed jeziidid on rinde tagant üles leitud.