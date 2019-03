Teeme selgeks: 9 erinevat tüüpi söögikohta Prantsusmaal

Patisserie viitab prantsuse keeles kondiitrile ehk siit võid leida vikerkaarevärvilisi makroone, eklääre, tartlette ja kõike muud maitsvat. Paljude Pariisi kondiitriäride sortiment on laiem klassikalistest Prantsuse maiustustest, mis tähendab, et magusasõber võib leida ka näiteks ameerikapäraseid šokolaadiküpsiseid.

Bistroo on tihtipeale väike perekonnaäril põhinev restoran, mis ei kuulu suurde tuntud restoranide võrgustikku. Ajalooliselt tähendab bistroo söögikohta, kus mees kokkab ja naine hoolitseb külaliste ja toidu serveerimise eest. Bistroo on söögikoht, kust võid leida prantsuse klassikuid nagu näiteks coq au vin ja boeuf bourguignonne.

Brasserie aetakse tihti segamini bistrooga, kuigi tegelikult on tegemist bistroo vastandiga. Brasserie nimetus tuleb sõnast brewery, mis tähendab pruulikoda ja on oma olemuselt lärmakam ja elusam kui bistroo. Brasserie menüüst võib leida bistrooga sarnaseid toite, kuid enamasti on lisaks võimalik tellida ka näiteks austreid.

Bouillon on samuti ajalooline söögikoht, mis tähendab, et täna neid enam ei avata, aga nad on ajalooliselt jäänud. Bouillonite olemus on sarnane bistroodele ja brasserie'dele, pakkudes head toitu heade hindadega. Traditsiooniliselt ei ole võimalik toitu kaasa osta, vaid pigem nautida soodsat einet kohapeal.