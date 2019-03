Lisaks eksistentsiaalse kuristiku serval viibimisele painasid ninasarvikut veel ka seedehäired. Konserv oli sisikonna nii jõuliselt keerama pannud, et ka kogu oma isamaalise hingestatuse juures ei olnud ninasarvik kindel, kaua ta seda pulli sisimas kinni hoida suudab. Naljanina nagu ta oli, mõtiskles ninasarvik naerul sui, milline tulem tema pidamatusel olema saaks. Halvemal juhul on ta väljutusejärgselt kogu Maarjamaa naerualune. Paremal juhul aga saab ta ehk kiita isamaa pinnase väetamise eest. Nagu kodumaa trubaduur kuulsalt ütles – meil on tujud, mitte tunded!