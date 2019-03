Alexanderlingi kollektsioon viib su reisile värviküllasesse Indiasse

«Meie naine räägib loo läbi iga välimuse, mis jõuab lavalaudadele. Ta süleleb meie signatuursiluettides, mis on mõnel puhul taljesse töödeldud, teisalt aga vabama joonega. Rõivad on igapäevaselt kantavad, ent ei kaota endas võimalust unistusesse kadumist. Selles on peaaegu kinemaatiline meeleolu ja liialdamine ning karakter, mis on narratiivi sängitatud. See naine on tõeline, kuid ta ei ole kindlasti peps. Nüüd on võimalus tunda tema elutunnetust läbi nende rõivaste, mida ta kannab.»

Alexanderlingi värskes kollektsioonis on esindatud palju värve ja erinevaid toone. Palett on tugev: oranž ja fuksia koos vahajate värvitoonidega nagu pruun, tolmune hall ning kahvatu beež. Tekstuur on küllastatud erineva siidiga, mis on üheskoos nii sobitatud kui sobimatu. Kingad on madalad ja kerge siidja läikega, kannast avatud ja terava ninaga. 70ndate arhiividest inspireeritud värvid kullabeežist, punasest ja mustast on esindatud nii sõna-sõnalt kui ka abstraktselt. Järjepidevalt on tähistatud kleitidega loomulikku naiselikkust – ideid nende minevikust ja tulevikuettepanekuid. On sensuaalsuse puudutusi ja näputäis 70ndaid. Ometi on see kõik kokku toodud millessegi, mida kapseldades võime kutsuda nüüdisaegse naiselikkuse tähestikuks. Üheskoos moodustab kollektsioon moesõnavara, kuidas rõivastuda just praegu.