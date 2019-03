Kevadise moenädala lavale naaseb kodumaisete disainerite multibränd-etendus

Aasta tagasi tuli Tallinn Design House moenädalale suure elevusega, tuues moepubliku ette multibränd-sõu. Vastukajad uue lähenemisviisiga moeetendusele olid elavad ning mitme järgneva kuu jooksul tulid inimesed Tallinn Design House'i just kevadise moenädala laval nähtud rõivaid ja aksessuaare otsima. «Eesti disainerite looming on omavahel hõlpsasti kombineeritav ja kantav nii igapäevaselt kui pidulikumatel hetkedel. Soovime ka sel kevadel näidata uusi brände ja põnevat stilistikat 13 moelaval ülesastuva disaineri loomingust,» kommenteerib Tallinn Design House'i juhataja Anu Lõhmus.

Tallinn Design House'i multibränd moeetendusel on rõivabrändidest esindatud Triinu Pungits, Liisa Soolepp, Woom, Raili Nõlvak, Vill Vill, Castlebird & Rose ning Pohjanheimo. Aksessuaaride ja ehetega täiendavad komplekte Biut, Miurio, FRONT, Jukocute ja MJU, jalatsid pärinevad aga kodumaiselt tootjalt Samelin.

Tallinn Design House on Loomeinkubaatori poolt ellu kutsutud suurima valikuga esindusruum, mille fookuseks on Eesti disainiparemiku professionaalne esitlemine kohalikele disainisõpradele ja välispublikule. Ühisturundus- ja ekspordiplatvormi eesmärk on edukate brändide kasvu toetamine ning nende viimine välisturgudele.