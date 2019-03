Lahutuse üllatavad plussid, millele sa ehk polegi mõelnud

Eelnevad uuringud on näidanud, et lahkuminek võib lühendada eluiga, seda peamiselt seetõttu, et stressirikkal ajal pöörduvad inimesed tervist kahjustavate elustiiliharjumuste poole, nagu seda on suitsetamine ja joomine.

Siiski on lahutusel ka oma head küljed. Esiteks on tegemist võimalusega alustada uut elu. Lahutus ei juhtu ju ometi pärast üht halba päeva. Kui te lähete oma eri teid, on suur šanss, et te olete pikka aega õnnetud olnud ning lahkuminek annab võimaluse reisida, leida uus hobi ning ka lõpuks õnn kellegi teisega, kirjutab BestLife.

Teiseks on lahutusel veel üks pluss, mis paljudele ehk üllatusena tuleb. Kõik, kes jäävad kokku «laste pärast» võtavad üsna suure riski. Central Florida ülikooli 2015. aastal korraldatud uuringus jälgiti 233 tudengit, kes olid pärit nii lahutatud kui ka abielus vanematega perekondadest. Selgus, et need, kes tulid «katkistest» kodudest, olid sageli suhetes palju edukamad kui need, kelle vanemad koos püsisid.

Üks teine uuring aga leidis, et lapsed, kes on oma vanemate lahutuse läbi elanud, õppisid oma vanemate vigadest ning kasutasid neid õppetunde oma armuelus, mistõttu üks ekspert arvab, et lahutus tugevdab laste oskusi suhetes edukad olla, kuid ainult siis, kui nende vanemad on lahutuse ajal laste suhtes toetavad.

Need uuringud viitavad, et «head lahutust» läbi tehes võib sel olla sootuks positiivne mõju, eriti võrreldes nende lastega, kes elavad perekonnas, kus on keeruline abielu. Lapsed on ju väga intuitiivsed ja tundlikud, nad saavad aru, et miski on mäda ka siis, kui seda tahta nende eest varjata. Pinged vanemate vahel põhjustavad ajuarengu peetumist, unehäireid, ärevust, depressiooni ja käitumishäireid.

Samuti pole mingit reeglit, mis sätestaks, et lahutus peab olema jõle. Viimasel ajal on hoogu kogumas trend teha «lahutusselfi», millel paar rõõmsalt poseerib, saates sõnumi, et üks teekond on õnnelikult lõppemas ja teine algamas ning et lahutus ei tähenda, et neil poleks teineteise vastu suurt austust.