Diori suurejoonelisele näitusele Londonis lihtsalt tuleb minna!

Hiljuti Victoria ja Alberti (V&A) muuseumis avatud Christian Diori loomingut austav näitus on iseenesest Pariisis 2017 toimunud näituse «Christian Dior: Couturier du Rêve» rekonstruktsioon, kuid Londoni-näitusel on lisatud 60 protsenti rohkem sisu ja loodud on ka uus originaalne installatsioon selle maa auks, kuhu toona 21aastane noormees Normandiast läks keelt õppima.

Välja on pandud ka V&A muuseumi enda arhiivides peituvad Diori ainueksemplarid. Näitusel näeb üle 200 ainulaadse rõivakomplekti, millest vanimad lõi Christian Dior 1947. aastal! Näitusel on veel Diori moemaja eelmiste loovjuhtide, sh Yves Saint Laurent'i, John Galliano, Raf Simonsi, ja praeguse loovjuhi Maria Grazia Chiuri erakordne looming.

«Ta tuli siia, sest ta tahtis olla vaba — nagu paljud teisedki. Suurbritannia on koht, kus vabadus mängib olulist rolli, ja see peegeldub tema moes.»

«Kui moodi esitletakse sellisel kujul, siis näeb seda hoopis teises valguses,» lisas Chiuri. «Mood pole pilt, vaid elamus, ja see näitus on eriline elamus.» «Ma loodan sellega kogu maailma naisi kõnetada,» ütleb Chiuri ja lisab: «Me kõik oleme erinevad, meil kõigil on erinev stiil, kuid Dior on see koht, kus iga naine on õiges kohas.»