Suurepäraste vestlejate 4 trikki

Head vestlejad on hinges toimetajad, mis tähendab, et nad teavad, milliseid detaile jagada, et loo mõtteni jõuda. Teisisõnu ei tekita nad segadust asjatute nimede ja kuupäevade mainimisega, mis tegelikult loo seisukohast väga olulised ei ole.

Me kõik oleme osalenud vestluses, kus äkitselt kerkib üles teema, millest sa mitte midagi ei tea. Head vestlejad teavad, et sellises olukorras on parim kuulata ja hiljem paluda endale selgitada, millest täpsemalt on juttu. Kui sa seda ei tee, ei oska sa kaasa rääkida ja oled segaduses, kirjutab PureWow.