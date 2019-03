7 märki, mis näitavad, et sa peaksid vähem kohvi jooma

Need seitse märki viitavad, et sa peaksid rohkem oma kehale mõtlema ja vähem kohvi jooma

1. Unetud ööd

Unetusel on kahtlemata palju põhjuseid ja kõik ei ole paraku ka sinu kontrolli all, kuid üks põhjustest võib olla liigne kohvijoomine. Isegi kui sa õhtul ei joo, siis igaühel on erinev kohvitaluvus. Juba paarist päevast piisab, et kindlaks teha, kas sa suudad lõpuks jälle hästi magada.

2. Kollased hambad

Kui su naeratus ikka järjest kollasemaks muutub, siis võib asi olla kohvis. Kohvis sisalduvad tanniinid jäävad hambaemaili külge ja toonivad selle kollakaks. Muidugi saab igasuguste trikkide ja kallite hambapastadega selle vastu võidelda, kuid püsivalt ilusad hambad saad sa ikkagi alles siis, kui hakkad vähem kohvi jooma.

3. Ebameeldivad kõhuvalud

Pikka aega usuti, et liigne kohvijoomine põhjustab maohaavandeid. See on õnneks küll ümber lükatud, ent kohvist võivad tekkida kõhuvalud ja eelkõige kõrvetiste tõttu. Kui sul on pärast tassi kohvi kõhus ebameeldiv tunne, siis jäta parem mõni järgmine cappuccino vahele.

4. Võbelev tunne

Kofeiin kannab hoolt selle eest, et me end erksana tunneksime. Ta kannab hoolt ka selle eest, et me end võbelevalt tunneksime. Kes kofeiini eriti ei talu, see tunneb värinaid juba pärast esimest, hiljemalt teist tassi. Kui sul pole kontrolli oma käte üle või kui süda klopib, siis on see ilmselge märk, et oled kohviga ülepingutanud.

5. Lõputu janu

Liigne kohvijoomine ajab pidevalt tualetti. Kui sa ei tasakaalusta seda piisava veekogusega, siis tekitab kohvitarbimine dehüdratatsiooni ja suurt janu. Niisiis joo kahe espresso vahel ka suur klaas vett, et janu kustutada.

6. Vastikud peavalud

Nii kaua kui sa kohvi jood, pole sul ilmselt peavaludega suurt muret. Kui aga mõni tass kogemata vahele jääb, on nad kohe kohal. See on päris kindel märk sellest, et su keha on kofeiiniga nii harjunud, et sul on juba võõrutusnähud. Nii võib ju tunduda tass kohvi ahvatleva lahendusena, kuid mitte pikaajalises plaanis.

7. Pidevalt vilets tuju

Sa ärritud ülikergesti ja oled üldse pidevalt kehvas tujus — ega teagi täpselt, miks. Tegelikult on just väike kogus kohvi selle taga, et su meeleolu oleks helge. Kui aga üle pingutad, oled oma ümbritsevate suhtes kõrgendatud tähelepanus ja vastuvõtlikum kõiksugu stressi tekitavatele teguritele.