Kuhu kadus Lacoste särkidelt kuulus roheline krokodill?

Nimelt on Lacoste otsustanud välja anda erikollektsiooni, mille toodetelt puudub kuulus krokodill – see sama, kes on ettevõttega 85 aastat käsikäes käinud. Sellise erandi üle ei tasu brändi austajatel siiski kurvastada, sest kollektsiooni eesmärk on tänuväärne – tõsta inimeste teadlikkust väljasuremisohus loomade kohta. Maailma Loomade Fondi andmetel kaotame me igal aastal tuhat kuni kümme tuhat loomaliiki. Peab ütlema, et see kõlab üsna hirmuäratavalt.