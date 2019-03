Küsitlus: naised unistavad seksmänguasjadest ja mehed ihkavad proovida seksimist autos

Libestibränd Pjur viis 2000 seksuaalselt aktiivse ameeriklase hulgas läbi küsitluse, mille tulemustest selgus, et koguni 64 protsendil neist on olemas seksisoovide nimekiri asjadest, mida nad tahaksid kindlasti enne surma kogeda. Meeste ja naiste soovid on erinevad, vahendab Metro.