5 ootamatut põhjust, miks sa ei ole õnnelik

Psühholoog Carolin Müller rääkis Insiderile, et on mitmeid põhjuseid, miks inimesed ei pruugi ennast õnnelikuna tunda.

1. Sa ei ela hetkes

Ülemõtlemine ja tuleviku pärast muretsemine võib takistada öö jooksul sügava une kogemist, mis tähendab, et sa ei ärka hommikul värske ega energilisena. Kui mõtled alati kas tuleviku või mineviku peale, ei viibi sa praeguses hetkes. Õnnetunne on aga tugevalt seotud käesoleva hetkega, sest aju ei tee vahet emotsioonidel, mida tunned praegu ja mida meenutad endale minevikust. «Kui mõtled tagasi mingile situatsioonile, võid tunda uuesti viha kõhus ja rinnus,» selgitab psühholoog.

2. Sa näed ennast ohvrina

Mõnikord on inimestel raske lõpetada enda nägemine ohvrina, küsides pidevalt «miks mina?». Tõde on see, et tegelikkuses võivad halvad asjad juhtuda meist igaühega. Psühholoog soovitab sellisel juhul lõpetada üldistamise. Näiteks, kui ütled, et kõik on sinu vastu õelad, mõtle, kas see ka tegelikult tõsi on. Tõenäoliselt leiad vähemalt ühe inimese, kes on sinuga täna hästi käitunud.

3. Sa ei oska üksi olla

Enamik inimesi ei jää elu lõpuni kokku oma esimese armastusega, nii et suure tõenäosusega koged sa mingil hetkel lahkuminekut. Kui aga oled terve oma täiskasvanuelu olnud suhtes ja mitte kunagi vallaline, võib see idee olla hirmutav. See on ka põhjus, miks mõned inimesed hüppavad ühest suhtest teise - nende meelest on vale kaaslasega koos olemine parem kui üksinda olemine.

Psühholoog selgitab, et iseenda seltskonnaga rahu tegemine ei muuda sind mitte ainult õnnelikumaks, vaid aitab tulevikus kaasa ka paremate suhete loomisele. «Kui sa saad endast aru, saad sa palju paremini aru ka teistest,» sõnab ta.

4. Su keha ei saa, mida ta vajab

Kui sa ei tunne ennast õnnelikuna, võib põhjus peituda kõige lihtsamates asjades. Võib-olla ei ole sa piisavalt maganud, oled kehvasti toitunud ja ei kanna hoolt oma suhete eest. «Teadvusta endale, et su elul on tähendus. Mine välja loodusesse, vaata rohkem rohelust kui betooni, hoolitse loomade ja inimeste eest, kes on sulle olulised,» soovitab Müller.

5. Su emotsioonid kontrollivad sind

Psühholoog soovitab kasutada oma meelt viisil, mis on sulle kasulik. «Vaata, mida vaim saab teha, see on imeline. Sa võid lahendada mõistatusi, sa saad teha ristsõnu ja ehitada aatompomme. Me saame sõita Marsile, sest meil on aju ja meel, ometi kipume mõtlema, et oleme väärtusetud,» kirjeldab Müller.